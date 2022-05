Mbappé: 'Sono rimasto per far crescere il PSG e la Francia, ma non ho io tutti i poteri del club' (Di martedì 24 maggio 2022) Nuove dichiarazioni di Kylian Mbappé, l'attaccante del PSG ha parlato a RMC Sport. Kylian, ti senti sollevato? "Sono sollevato, ma or... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Nuove dichiarazioni di Kylian, l'attaccante del PSG ha parlato a RMC Sport. Kylian, ti senti sollevato? "sollevato, ma or...

Real Madrid, Casemiro: 'Il no di Mbappé Vinceremo anche senza di lui' Sono andati via Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos ma siamo andati avanti. Rispettiamo la scelta di Mbappé, gli auguro di fare bene sempre tranne contro di noi'. Pippo Russo: "l'arrivo dei fondi in Italia È inevitabile ma non è un bene, vengono a speculare" ... ma c'è da chiarire che in questa contesa non ci sono buoni contro cattivi. Lo strappo di Florentino, con la Superlega, ha dunque finito col favorire "i nuovi ricchi". Il rinnovo di Mbappé può essere ...