Maltempo | alberi caduti e allagamenti Danni al tetto dell’ospedale di Trescore - Video

discoradioIT : #maltempo, primi #temporali: a #Milano decine di richieste di intervento ai @vigilidelfuoco. In zona Corvetto allag… - infoitinterno : Maltempo in Veneto, la grandine invade le strade: alberi e pali della luce abbattuti FOTO -

L'Eco di Bergamo

...gli interventi dei vigili del fuoco per gliabbattuti da forti raffiche di vento e per gli allagamenti causati dal nubifragio che ha colpito Milano, Corbetta e Comuni limitrofi. Il, ...... condannato a 11 mesi Le previsioni meteo avevano visto bene: il, con un vero e proprio ... ALLAGAMENTI ECADUTI Intorno alle 19 i vigili del fuoco sono stati impegnati in una ventina di ... Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Danni al tetto dell'ospedale di Trescore Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per gli alberi abbattuti da forti raffiche di vento e per gli allagamenti causati dal nubifragio che ha colpito Milano, Corbetta e Comuni limitrofi. (ANS ...Dopo il caldo, riecco il maltempo sulla provincia di Bergamo. Nel tardo pomeriggio di martedì 24 maggio si sono registrati i primi temporali, anche di forte intensità, con vento forte e grandine, alte ...