L’Ue si è fatta la sua cyber-postura. Ecco cosa prevede (Di martedì 24 maggio 2022) Ieri (lunedì 23 maggio, ndr) il Consiglio dell’Unione europea ha detto sì alle conclusioni sullo sviluppo della postura cyber dell’Unione. Il documento, approvato dal Consiglio affari generali (presente all’incontro per l’Italia Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei) è pensato per “la determinazione dell’Unione europea a fornire risposte immediate e a lungo termine alle minacce che cercano di negare all’Unione europea un accesso sicuro e aperto al cyberspazio e di compromettere i suoi interessi strategici, compresa la sicurezza dei suoi partner”, si legge. Il cyberspazio “è diventato un’arena per la competizione geopolitica e pertanto l’Unione europea deve essere in grado di rispondere rapidamente e con forza agli attacchi informatici”, recita il ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) Ieri (lunedì 23 maggio, ndr) il Consiglio dell’Unione europea ha detto sì alle conclusioni sullo sviluppo delladell’Unione. Il documento, approvato dal Consiglio affari generali (presente all’incontro per l’Italia Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei) è pensato per “la determinazione dell’Unione europea a fornire risposte immediate e a lungo termine alle minacce che cercano di negare all’Unione europea un accesso sicuro e aperto alspazio e di compromettere i suoi interessi strategici, compresa la sicurezza dei suoi partner”, si legge. Ilspazio “è diventato un’arena per la competizione geopolitica e pertanto l’Unione europea deve essere in grado di rispondere rapidamente e con forza agli attacchi informatici”, recita il ...

