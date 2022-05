Leo Gassmann | ' Il mio recital per aiutare bulli e bullizzati Ecco perché ho aiutato quella ragazza'

Advertising

RadioDueLaghi : In occasione dell'ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo di sabato 28 maggio, in scena a Roma lo spet… - beatrisss_b : LEO GASSMANN - VOGLIO LA MIA LIBERTÀ - infoitcultura : Leo Gassmann si è laureato, la dolce dedica del padre - infoitcultura : Alessandro Gassmann: il figlio Leo ha fatto il grande passo! - SaCe86 : Leo Gassmann si laurea e papà Alessandro esulta sui social: 'Il mio premio più grande' -

le ingiustizie non le sopporta. Così, nell'ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo, sarà tra i protagonisti di Bullo Man, un musical (28 maggio all'Auditorium della ...Alessandrosempre più orgoglioso del figlio, che raggiunge un altro importantissimo obiettivo. La dedica su Twitter è dolcissima.ha raggiunto un traguardo importante, un progetto che ha deciso di perseguire parallelamente alla sua passione per la musica che, dopo la partecipazione ad ' X Factor ', è diventata una ...Leo Gassmann le ingiustizie non le sopporta. Così, nell'ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo, sarà tra i protagonisti di Bullo Man, un musical (28 ...Alessandro Gassmann non lo nasconde, l'attore si mostra al settimo cielo sui social per il bellissimo evento che lo riempie di gioia.