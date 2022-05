La tempesta perfetta sulle materie prime (Di martedì 24 maggio 2022) La guerra russo-ucraina ha creato una tempesta perfetta sui mercati delle materie prime. Gas, petrolio e carbone, le principali fonti energetiche fossili, sono state oggetto fin dalle prime battute di processi di trasformazione in strumenti di cobmattimento (weaponization) e di un vero e proprio braccio di ferro. Ma non solo: abbiamo visto su queste colonne il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 maggio 2022) La guerra russo-ucraina ha creato unasui mercati delle. Gas, petrolio e carbone, le principali fonti energetiche fossili, sono state oggetto fin dallebattute di processi di trasformazione in strumenti di cobmattimento (weaponization) e di un vero e proprio braccio di ferro. Ma non solo: abbiamo visto su queste colonne il InsideOver.

Advertising

masechi : ?? Wall Street, peggior seduta degli ultimi due anni. Stati Uniti e Europa verso la recessione, con inflazione recor… - _Nico_Piro_ : Oggi #18maggio sono finito in una tempesta perfetta tra #fasciotroll (no vax e negazionisti del cambiamento climati… - Mov5Stelle : 'Il rischio è quello di trovarci in una tempesta perfetta, in una somma di emergenze senza precedenti: militari, um… - luragiuseppe : RT @piadibenedetto: ..calo demografico e numero chiuso la tempesta perfetta la soluzione per i nostri geni della programmazione sanitaria g… - JPCK72 : RT @piadibenedetto: ..calo demografico e numero chiuso la tempesta perfetta la soluzione per i nostri geni della programmazione sanitaria g… -