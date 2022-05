Isola 16, Guendalina Tavassi non accetta il prolungamento e lascia il reality (Di martedì 24 maggio 2022) Durante la diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi, i naufraghi in gioco hanno dovuto prendere una decisione molto importante. Se Alessandro Iannoni ha lasciato tutti senza parole con il suo abbandono, anche altre due naufraghe hanno seguito le sue orme. La finale dello show, che era prevista per il 23 maggio, è stata posticipata alla fine di giugno. I protagonisti hanno potuto riflettere a lungo durante la settimana sul da farsi. Con grande sorpresa, anche Guendalina Tavassi ha deciso di tornare a casa. Alvin ha chiesto ad entrambe la motivazione principale della loro decisione. Guendalina ha lasciato intendere di dover risolvere questioni importanti: Devo tornare a casa dai miei figli. I miei bambini mi stanno aspettando. Ilary io e te abbiamo parlato, sai che ho delle cose da ... Leggi su isaechia (Di martedì 24 maggio 2022) Durante la diciannovesima puntata de L’dei Famosi, i naufraghi in gioco hanno dovuto prendere una decisione molto importante. Se Alessandro Iannoni hato tutti senza parole con il suo abbandono, anche altre due naufraghe hanno seguito le sue orme. La finale dello show, che era prevista per il 23 maggio, è stata posticipata alla fine di giugno. I protagonisti hanno potuto riflettere a lungo durante la settimana sul da farsi. Con grande sorpresa, ancheha deciso di tornare a casa. Alvin ha chiesto ad entrambe la motivazione principale della loro decisione.hato intendere di dover risolvere questioni importanti: Devo tornare a casa dai miei figli. I miei bambini mi stanno aspettando. Ilary io e te abbiamo parlato, sai che ho delle cose da ...

