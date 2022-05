Iran | crolla un edificio di dieci piani ad Abadan | «Rischiano anche i palazzi vicini» – Il video

(Di martedì 24 maggio 2022) Un palazzo dito nella cittadina diincausando la morte di almeno 10 persone. I servizi di emergenza sono ancora al lavoro per salvare le persone intrappolate sotto le macerie. Finora ne sono state estratte vive 32, il numero di feriti è di 35. Il crollo dell’è avvenuto a mezzogiorno di ieri per ragioni ancora sconosciute. Secondo il governatore diEhsan Abbaspour è andato distrutto circa il 30-40% del palazzo. Nelle prime ore dell’incidente, le autorità hanno riferito che probabilmente c’erano circa 80 persone nell’, ma poi ne hanno ridotto il numero a decine. Le autorità hanno arrestato sei persone per il crollo, tra cui il proprietario dell’e gli ispettori della ...

Advertising

SkyTG24 : Iran, crolla edificio 10 piani ad Abadan. Almeno 10 morti - ParliamoDiNews : Iran, crolla edificio di dieci piani ad Abadan: decine di persone sotto le macerie - Video - Il Fatto Quotidiano… - ilfattovideo : Iran, crolla edificio di dieci piani ad Abadan: decine di persone sotto le macerie – Video - BreakingItalyNe : IRAN: Crolla un edificio residenziale-commerciale di 10 piani ad Abadan nella provincia del Khuzestan: Almeno 5 mor… - zazoomblog : Iran crolla un edificio ad Abadan: almeno quattro morti e 80 dispersi - #crolla #edificio #Abadan: #almeno -

Secondo il governatore Ehsan Abbaspour è andato distrutto 'circa il 30 - 40% del palazzo'. I soccorsi per salvare le persone intrappolate sotto le macerie sono andati avanti per tutta la notte e il ...Secondo il mediaNews Wire , che ha pubblicato alcune immagini aeree dell'edificio, un crollo definitivo di tutto l'edificio metterebbe in pericolo anche i palazzi vicini.Un edificio commerciale di dieci piani, chiamato Metropol, è crollato questa mattina, lunedì 23 maggio, nella città di Abadan, nella provincia del Khuzestan nel sud-ovest dell’Iran. Tra le conseguenze ...Iran, crolla un edificio ad Abadan: almeno quattro morti e 80 dispersi Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...