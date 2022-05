Inter, Gosens guarda avanti: “Voglio mostrare quanto valgo, orgoglioso di essere qui” (Di martedì 24 maggio 2022) Robin Gosens ha lanciato un messaggio via social per salutare i tifosi dell’Inter e tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, non certo semplice per il tedesco ex Atalanta. “Recuperare da un infortunio così serio è stata una sfida enorme, è terminata la stagione più difficile della mia carriera – spiega Gosens – Sono però molto orgoglioso di essere arrivato all’Inter, che in un periodo molto buio mi ha regalato il primo trofeo della carriera. Sono cresciuto in questo nuovo ambiente, anche se non ho potuto giocare molto”. Lo sguardo adesso è rivolto al futuro: “Voglio dimostrare quanto valgo nella prossima stagione, Voglio farmi trovare pronto. Grazie a tutti per il supporto!” ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Robinha lanciato un messaggio via social per salutare i tifosi dell’e tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, non certo semplice per il tedesco ex Atalanta. “Recuperare da un infortunio così serio è stata una sfida enorme, è terminata la stagione più difficile della mia carriera – spiega– Sono però moltodiarrivato all’, che in un periodo molto buio mi ha regalato il primo trofeo della carriera. Sono cresciuto in questo nuovo ambiente, anche se non ho potuto giocare molto”. Lo sguardo adesso è rivolto al futuro: “dinella prossima stagione,farmi trovare pronto. Grazie a tutti per il supporto!” ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D… - FcInterNewsit : Gosens: 'Orgoglioso dell'Inter, voglio dimostrare il mio valore. Pronto per le sfide che ci aspettano' - sportface2016 : #Inter Robin #Gosens traccia il bilancio di una stagione per lui molto complicata - KSport24 : @carlo2woo Se è più cedibile e ha più mercato un motivo ci sarà no? Se Alex Sandro non lo vuole più manco sua madr… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Inter. Gosens 'La mia stagione più dura, pronto per futuro' -