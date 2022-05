I 10 giocatori più pagati al mondo (Di martedì 24 maggio 2022) Quali sono ? Ha senza dubbio fato rumore la decisione di Kylian Mbappé di snobare il Real Madrid, rinnovando fino al 2025 per una cifra monstre. Proprio questa notizia ha servito uno spunto alla redazione di 11contro11 per analizzare i calciatori con il portafogli pù ricco. Non mancheranno sorprese e vecchie glorie. , dalla posizione 10 alla 6 10) Eden Hazard – Real Madrid (29 milioni). Incredibile ma vero, il belga rientra nella top 10. Il dato risulta sorprendente soprattutto a causa degli immensi guai fisici, che non gli hanno mai consentito di spiccarsi a livelli top. 31 anni, 18 presenze senza reti in Liga: campione di Spagna senza mai incidere alla corte di Re Carlo Ancelotti. 9) Gareth Bale – Real Madrid (32 milioni) – Ancora un altro Blanco nella classifica. Ne è passato di tempo dalla straordinaria tripletta in Champions League all’Inter, nel 2010. Il gallese, finito ai ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 24 maggio 2022) Quali sono ? Ha senza dubbio fato rumore la decisione di Kylian Mbappé di snobare il Real Madrid, rinnovando fino al 2025 per una cifra monstre. Proprio questa notizia ha servito uno spunto alla redazione di 11contro11 per analizzare i calciatori con il portafogli pù ricco. Non mancheranno sorprese e vecchie glorie. , dalla posizione 10 alla 6 10) Eden Hazard – Real Madrid (29 milioni). Incredibile ma vero, il belga rientra nella top 10. Il dato risulta sorprendente soprattutto a causa degli immensi guai fisici, che non gli hanno mai consentito di spiccarsi a livelli top. 31 anni, 18 presenze senza reti in Liga: campione di Spagna senza mai incidere alla corte di Re Carlo Ancelotti. 9) Gareth Bale – Real Madrid (32 milioni) – Ancora un altro Blanco nella classifica. Ne è passato di tempo dalla straordinaria tripletta in Champions League all’Inter, nel 2010. Il gallese, finito ai ...

Advertising

OptaPaolo : 26&97 - Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno #Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vit… - angelomangiante : Tantissimi applausi anche per Simon Kjaer. Li merita, per tutto quello che ha fatto. L'infortunio lo ha tolto dal… - LiaCapizzi : Gli hanno detto di tutto; non è uno da grandi squadre, regge solo una stagione, non è un leader, blablabla. Ma qu… - Fabrizio__66 : Dalle risposte di #Commisso i conti son presto fatti. Col fatturato copri tutte le uscite compreso gli ingaggi. Per… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Mauro: 'Quando si dice che i giocatori non erano concentrati, non si sono impegnati è un grande alibi perchè invece… -