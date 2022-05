Giovane infermiere muore nel sonno: lo trova in camera un familiare. Da ragazzo perse la mamma uccisa dal padre (Di martedì 24 maggio 2022) SENIGALLIA - Un Giovane infermiere è stato trovato morto ieri mattina nella sua abitazione di Bettolelle. Si tratta di Alessandro Limoncelli. Aveva 35 anni. E' stato un familiare a trovarlo privo di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) SENIGALLIA - Unè statoto morto ieri mattina nella sua abitazione di Bettolelle. Si tratta di Alessandro Limoncelli. Aveva 35 anni. E' stato unrlo privo di ...

