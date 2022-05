Festival CinemAmbiente 2022: ecco il programma, Alessandro Gassman tra gli ospiti (Di martedì 24 maggio 2022) Svelato il programma del 25° Festival CinemAmbiente, che si svolgerà a Torino dal 5 al 12 giugno (e online fino al 21 giugno), Alessandro Gassman ritirerà il Premio Ciak Verde. Il Festival CinemAmbiente 2022, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi, compie 25 anni. L'edizione 2022 si svolge dal 5 al 12 giugno in presenza a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove i titoli in cartellone saranno visibili in streaming, dal giorno successivo alla proiezione in sala, fino al 21 giugno. L'attore e regista Alessandro Gassman ritirerà il Premio Ciak Verde. Quest'anno il Festival ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Svelato ildel 25°, che si svolgerà a Torino dal 5 al 12 giugno (e online fino al 21 giugno),ritirerà il Premio Ciak Verde. Il, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi, compie 25 anni. L'edizionesi svolge dal 5 al 12 giugno in presenza a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove i titoli in cartellone saranno visibili in streaming, dal giorno successivo alla proiezione in sala, fino al 21 giugno. L'attore e registaritirerà il Premio Ciak Verde. Quest'anno il...

