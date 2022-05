Entro due anni previsti 40 mila medici in meno (Di martedì 24 maggio 2022) Un Servizio sanitario nazionale (Ssn) sempre piu' 'povero' e ospedali sempre piu' sguarniti di professionisti: Entro 2 anni, ovvero al 2024, i camici bianchi saranno infatti 40mila in meno e l'unica ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Un Servizio sanitario nazionale (Ssn) sempre piu' 'povero' e ospedali sempre piu' sguarniti di professionisti:, ovvero al 2024, i camici bianchi saranno infatti 40ine l'unica ...

Advertising

amnestyitalia : Ahmadreza Djalali potrebbe essere messo a morte entro i prossimi due giorni. Continuiamo a fare di tutto per fermar… - susycat3 : RT @Rossie9Isabella: @lequilibrista96 È gentile,anni fa a Sanremo ero in ritardo per la conferenza stampa,entro nell'ascensore con lui e il… - venIafaxina : @ryuijne per favore io volevo due anni fa volevo fare il corso da hostess di volo e ho scoperto che puoi fare la ho… - MariaDellaMoni6 : bensì una mossa calcolata entro un piano strategico. Non a caso, in due paesi cavia, hanno scelto due tecno-banchie… - MariaDellaMoni6 : Entro un secolo o due, la Terra sarà dominata da entità che sono più diverse da noi di quanto siamo diversi dagli s… -