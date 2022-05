Crisi alimentare, la guerra di Putin sta mettendo in pericolo centinaia di milioni di vite (Di martedì 24 maggio 2022) C’è una Crisi montante di cui si parla troppo poco e per cui si sta facendo ancora meno. Nel mondo le persone che rischiano di non avere cibo a sufficienza sono aumentate da 440 milioni a 1,6 miliardi. Di questi, 250 milioni sono sull’orlo della fame. La guerra in Ucraina è il detonatore di quella che potrebbe trasformarsi in una catastrofe alimentare su scala globale. Se affrontata in tempo, si può evitare o almeno contenere. Altrimenti gli effetti saranno essenzialmente due. Da un lato, per noi europei, uno scontrino della spesa sempre più caro. Dall’altro, una carestia potenzialmente gigantesca nel nostro più immediato vicino, il continente africano. Per questo il piano di pace proposto dall’Italia assume oggi un’importanza capitale. Il costo dei beni alimentari essenziali è iniziato a salire da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) C’è unamontante di cui si parla troppo poco e per cui si sta facendo ancora meno. Nel mondo le persone che rischiano di non avere cibo a sufficienza sono aumentate da 440a 1,6 miliardi. Di questi, 250sono sull’orlo della fame. Lain Ucraina è il detonatore di quella che potrebbe trasformarsi in una catastrofesu scala globale. Se affrontata in tempo, si può evitare o almeno contenere. Altrimenti gli effetti saranno essenzialmente due. Da un lato, per noi europei, uno scontrino della spesa sempre più caro. Dall’altro, una carestia potenzialmente gigantesca nel nostro più immediato vicino, il continente africano. Per questo il piano di pace proposto dall’Italia assume oggi un’importanza capitale. Il costo dei beni alimentari essenziali è iniziato a salire da ...

