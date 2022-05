City Football Group, Galassi: “Palermo può essere ideale, ma non c’è nulla di chiuso” (Di martedì 24 maggio 2022) Le dichiarazioni dell'avvocato Alberto Galassi, membro del board del City Football Group, a proposito dell'interesse della prestigiosa holding per il Palermo di Mirri Leggi su mediagol (Di martedì 24 maggio 2022) Le dichiarazioni dell'avvocato Alberto, membro del board del, a proposito dell'interesse della prestigiosa holding per ildi Mirri

Advertising

SkySport : Galassi (City Football Group): 'Il Palermo può essere perfetto per il Manchester City' #SkySport #Palermo - DiMarzio : City Football Group, parla #Galassi: '#Palermo può essere perfetta per il #ManchesterCity' - nazhdilber : RT @SkySport: Galassi (City Football Group): 'Il Palermo può essere perfetto per il Manchester City' #SkySport #Palermo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CITY FOOTBALL GROUP - L'avvocato Galassi: 'Palermo può essere perfetta per il Manchester City' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CITY FOOTBALL GROUP - L'avvocato Galassi: 'Palermo può essere perfetta per il Manchester City' -