Bruce Springsteen torna in Italia nel 2023 a Ferrara, Roma e Monza. Le date del tour (Di martedì 24 maggio 2022) Il tour di Bruce Springsteen and The E Street Band, nel 2023 toccherà anche l’ Italia nel suo tour on the road con ben tre date: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara ,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 24 maggio 2022) Ildiand The E Street Band, neltoccherà anche l’nel suoon the road con ben tre: giovedì 18 maggioal Parco Urbano Giorgio Bassani di,...

Advertising

ilpost : Bruce Springsteen tornerà in tour in Italia nel 2023 per tre concerti: a Ferrara, Roma e Monza - RSInews : Bruce Springsteen torna in Svizzera - Concerto a Zurigo in giugno, sarà il primo dopo sei anni… - RevenewsI : Volto della nuova campagna di @TommyHilfiger, @ShawnMendes regala la cover di ‘Dancing in the Dark’ di Bruce… - 24emilia : Nel 2023 Bruce @Springsteen torna in Italia con tre concerti: c'è anche Ferrara - direpuntoit : #BruceSpringsteen torna in Italia.: ecco le date del tour. -