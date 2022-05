Balneari, si vede la luce: il Governo propone una mediazione. 'Giornata molto positiva' (Di martedì 24 maggio 2022) Possibile svolta sulle concessioni Balneari, uno degli argomenti più caldi che il Governo Draghi deve affrontare in questi giorni. Sul tavolo, una proposta di mediazione, con la possibilità di gare ... Leggi su globalist (Di martedì 24 maggio 2022) Possibile svolta sulle concessioni, uno degli argomenti più caldi che ilDraghi deve affrontare in questi giorni. Sul tavolo, una proposta di, con la possibilità di gare ...

Advertising

Civetta46262114 : RT @PoliticaPerJedi: L'appassionante querelle sui #balneari vede la maggioranza divisa su una possibile sanatoria per le opere abusive even… - ottogattotto : RT @PoliticaPerJedi: L'appassionante querelle sui #balneari vede la maggioranza divisa su una possibile sanatoria per le opere abusive even… - SarahConnor_18 : RT @PoliticaPerJedi: L'appassionante querelle sui #balneari vede la maggioranza divisa su una possibile sanatoria per le opere abusive even… - Comito_Fr : RT @PoliticaPerJedi: L'appassionante querelle sui #balneari vede la maggioranza divisa su una possibile sanatoria per le opere abusive even… - flinxkk8 : RT @PoliticaPerJedi: L'appassionante querelle sui #balneari vede la maggioranza divisa su una possibile sanatoria per le opere abusive even… -