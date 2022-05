**Balneari: Malpezzi, 'verso soluzione positiva, Pd con governo per riforma'** (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Mi pare che il clima sia migliorato e con uno sforzo comune si possa arrivare a una soluzione positiva anche sul tema delle concessioni balneari. E' un segnale importante che la commissione Industria cominci a votare gli articoli sui quali è stato raggiunto un accordo. E' un momento decisivo per il Paese e per ricevere le ingenti risorse europee del Recovery Fund. Il Pd sostiene con convinzione l'azione del governo, ritiene positivo il lavoro compiuto dal Parlamento e auspica che tutte le forze politiche che sostengono l'esecutivo siano responsabili nel rispetto dei tempi”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi dopo la riunione dei capigruppo di maggioranza sul Dl concorrenza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Mi pare che il clima sia migliorato e con uno sforzo comune si possa arrivare a unaanche sul tema delle concessioni balneari. E' un segnale importante che la commissione Industria cominci a votare gli articoli sui quali è stato raggiunto un accordo. E' un momento decisivo per il Paese e per ricevere le ingenti risorse europee del Recovery Fund. Il Pd sostiene con convinzione l'azione del, ritiene positivo il lavoro compiuto dal Parlamento e auspica che tutte le forze politiche che sostengono l'esecutivo siano responsabili nel rispetto dei tempi”. Così la presidente dei senatori del Pd Simonadopo la riunione dei capigruppo di maggioranza sul Dl concorrenza.

