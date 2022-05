Auto: al via domani piattaforma per ecoincentivi (Di martedì 24 maggio 2022) Al via domani le prenotazioni del bonus per l'acquisto di Auto, moto e veicoli commerciali a basse emissioni. Dalle 10 del mattino sarà attivata la piattaforma ecobonus.mise.gov.it gestita da Invitalia su cui i concessionari potranno prenotare gli incentivi. Scatterà nello stesso momento il countdown delle risorse a disposizione: 650 milioni di euro per quest'anno. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Al viale prenotazioni del bonus per l'acquisto di, moto e veicoli commerciali a basse emissioni. Dalle 10 del mattino sarà attivata laecobonus.mise.gov.it gestita da Invitalia su cui i concessionari potranno prenotare gli incentivi. Scatterà nello stesso momento il countdown delle risorse a disposizione: 650 milioni di euro per quest'anno. In ...

Advertising

solomotori : Auto: al via dal 25 maggio piattaforma per ecoincentivi - newsbiella : Biella, auto si scontra con ambulanza in sirena: chiusa via Bengasi FOTO - peppiniellopz : RT @cronaca_di_ieri: 23/05/22 PEDAVENA – Trovato morto in auto ucciso da un malore improvviso Luca Rudatis, 37 anni, è rimasto senza vita… - GDS_it : Tragedia sfiorata a Palermo: un’auto si è incendiata in via Leonardo da Vinci, poco prima dell'ingresso in viale R… - emiliocorvino : €180.000 Via Della Conca #Formia Centro #Casa con #Ascensore e Posto #Auto -