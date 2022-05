Aggressione a calciatore dell’Avellino | Ghirelli | “Atti disonorevoli”

Advertising

EHEAAOO : RT @tvdellosport: MICOVSCHI DELL’#AVELLINO AGGREDITO DOPO LA SCONFITTA AI PLAYOFF. AI DOMICILIARI GLI ULTRÀ Ecco le immagini dell’aggress… - tvdellosport : MICOVSCHI DELL’#AVELLINO AGGREDITO DOPO LA SCONFITTA AI PLAYOFF. AI DOMICILIARI GLI ULTRÀ Ecco le immagini dell’a… - SMannapoli : #Avellino, aggressione al calciatore Micovschi: tre ultrà agli arresti domiciliari. E il club aveva buttato benzina… - antonellaa262 : Tre tifosi dell’Avellino sono stati arrestati per aver costretto un calciatore a spogliarsi e a consegnar loro la t… - neXtquotidiano : Claudiu Micovschi, il calciatore dell’Avellino aggredito dagli ultras e costretto a spogliarsi -

Avellino . Domani, davanti al gip del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, i tre giovani ultras dell'Avellino calcio, arrestati per l'ai danni delClaudiu Micovschi, proveranno a dimostrare che non si sia trattato di una rapina. Agli arresti domiciliari due 30enni e un 20enne tutti e tre incensurati, ma già ...Napoli, 23 maggio 2022 Le immagini dell'subita da undell'Avellino lo scorso 5 maggio dopo la sconfitta in casa nei play off di C contro il Foggia. Un gruppo di ultras ha inseguito in macchina il, ...L'episodio ha avuto luogo dopo la gara dei play off di C Avellino-Foggia che ha sancito l'eliminazione degli irpini ...Ultras dell’Avellino bloccano un calciatore e lo denudano. La vicenda dopo la sconfitta contro il Foggia, lo scorso 4 maggio.