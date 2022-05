(Di martedì 24 maggio 2022) Gerardè pronto a rimettersi in discussione e accettare una nuova sfida dopo un campionato di Serie A di altissimo livello con...

Giacomobacci2 : RT @theMilanZone_: ??Ag. #Deulofeu: 'Lascerà l'Udinese in questa finestra di mercato' Il calciatore é anche in orbita #Milan. - SempreMilanit : ?? Le ultime su Gerard #Deulofeu ??? #Milan #SempreMilan - CalcioOggi : Milan, l’agente dell’esterno conferma tutto: “Lascerà il club” - - EuropaCalcio : Agente #Deulofeu: “In estate lascerà l’#Udinese. #Napoli? Grande opzione” #europacalcio - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Ag. #Deulofeu: 'Lascerà l'#Udinese, c'è un accordo. #Napoli opzione gradita' -

l'Udinese durante questa finestra di mercato. Dall'inizio della stagione c'è l'accordo con l'Udinese che porterebbe alla sua cessione'., tra i giocatori più brillanti in Serie A in ...Botines conferma chel' Udinese , su questo non c'è alcun dubbio. Da capire ancora quale potrebbe essere la destinazione, ma il fatto che Napoli sia gradita è un fatto acclarato ...