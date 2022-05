Vaiolo delle scimmie, le categorie più a rischio per l’Ecdc (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il virus del Vaiolo delle scimmie può causare malattie gravi in ??alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli, donne in gravidanza e persone immunosoppresse”. Lo precisa l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in una valutazione rapida del rischio ‘monkeypox’ pubblicata oggi. Relativamente ai casi che si stanno diffondendo a livello europeo e internazionale, “sono necessarie ulteriori indagini per stimare con precisione il livello di morbilità e mortalità in questo focolaio”, puntualizzano gli esperti. “La maggior parte dei casi attuali” di Vaiolo delle scimmie “si è presentata con sintomi lievi e per la popolazione più ampia la probabilità di diffusione è molto bassa. Tuttavia, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il virus delpuò causare malattie gravi in ??alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli, donne in gravidanza e persone immunosoppresse”. Lo precisa, Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie, in una valutazione rapida del‘monkeypox’ pubblicata oggi. Relativamente ai casi che si stanno diffondendo a livello europeo e internazionale, “sono necessarie ulteriori indagini per stimare con precisione il livello di morbilità e mortalità in questo focolaio”, puntualizzano gli esperti. “La maggior parte dei casi attuali” di“si è presentata con sintomi lievi e per la popolazione più ampia la probabilità di diffusione è molto bassa. Tuttavia, ...

