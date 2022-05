“Tutti x il clima, il clima x tutti”: percorsi multisensoriali e attività all’aperto per sensibilizzare nuove generazioni (includendo) (Di lunedì 23 maggio 2022) Un nuovo progetto attivo da maggio a settembre rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, compresi anche persone con disabilità visiva. Si chiama “tutti x il clima, il clima x tutti” e offre un variegato calendario di eventi, attività inclusive, appuntamenti gratuiti previsti a Milano, Pavia e Piemonte. Le iniziative sono organizzate da Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo (OMD), Associazione Nazionale Subvedenti OdV e Associazione Didattica Museale. Sono previsti una serie di percorsi, giochi, cineforum oltre a varie attività all’aria aperta. Secondo i promotori l’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni in merito alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Un nuovo progetto attivo da maggio a settembre rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, compresi anche persone con disabilità visiva. Si chiama “x il, il” e offre un variegato calendario di eventi,inclusive, appuntamenti gratuiti previsti a Milano, Pavia e Piemonte. Le iniziative sono organizzate da Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo (OMD), Associazione Nazionale Subvedenti OdV e Associazione Didattica Museale. Sono previsti una serie di, giochi, cineforum oltre a varieall’aria aperta. Secondo i promotori l’obiettivo èlein merito alle ...

