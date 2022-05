(Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA – “Oggi, trent’anni fa, ladi. Con cinque quintali di tritolo la mafia pensava di cancellare laper la legalità di Giovanni Falcone, del pool antimafia, delle istituzioni e del popolo italiano che si stava ribellando all’incultura mafiosa. Al contrario, quel tritolo è stato concime per una nuova e più forte coscienza civile e risposte ancora più decise da parte dello Stato contro la gramigna della criminalità organizzata. È stata l’impronta per un cambiamento da cui non si è più tornati indietro”. Lo afferma sul suo canale Telegram il ministro della pubblica amministrazione Renato, aggiungendo: “Laleè unadel. La memoria dei martiri di ...

Advertising

Viminale : #23maggio1992 #Lamorgese a #Capaci nel #trentennale della strage: «La scossa che ha determinato nella società civil… - Viminale : #23maggio1992 #trentennale strage #Capaci #Lamorgese a Foro Italico #Palermo: «Sconfiggere la mafia è possibile col… - fanpage : Il professor Dalla Chiesa spiega ai nostri microfoni in maniera diretta quanto il #23maggio, giorno della commemora… - Lopinionista : Trentennale strage Capaci, Brunetta: 'La lotta a tutte le mafie è una priorità assoluta del Paese'… - Lacasespoglia : RT @Moonlightshad1: Le istituzioni commemorano il trentennale della strage di Capaci ma tacciono sul rientro in politica dalla porta princi… -

Erano venuti ad ascoltare il programma dei candidati, mentre al Foro Italico iniziava la commemorazione per ildelladi Capaci. Oltre a mamme e papà 'c'erano una decina di ......il piazzale antistante al Tribunale di Benevento in via Raffaele De Caro con la partecipazione delle scolaresche che hanno aderito al percorso "di luce" in occasione dell'anniversario delladi ...ROMA – “Oggi, trent’anni fa, la strage di Capaci. Con cinque quintali di tritolo la mafia pensava di cancellare la lotta per la legalità di Giovanni Falcone, del pool antimafia, delle istituzioni e ...Guai a non cogliere un segnale importantissimo, anzi una vittoria per l’Italia in una partita molto dura, che giunge da Bruxelles e che soltanto uno scarso amor di patria, da parte di chi ...