Terra dei Fuochi, sindaco di Giugliano: “Domani vertice in Prefettura” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Per la questione roghi “Domani alle ore 17 sono stato convocato in Prefettura per una riunione col Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, con la Regione e con i vertici delle forze dell’ordine”. Lo annuncia, con un post sui social, il sindaco di Giugliano (Na), Nicola Pirozzi. “Ringrazio il Prefetto per aver raccolto il mio malessere espresso in rappresentanza delle istanze di una comunità, quella giuglianese, che non può continuare a vivere affrontando emergenze che tolgono persino il diritto di respirare e di vivere”, aggiunge Pirozzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Per la questione roghi “alle ore 17 sono stato convocato inper una riunione col Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, con la Regione e con i vertici delle forze dell’ordine”. Lo annuncia, con un post sui social, ildi(Na), Nicola Pirozzi. “Ringrazio il Prefetto per aver raccolto il mio malessere espresso in rappresentanza delle istanze di una comunità, quella giuglianese, che non può continuare a vivere affrontando emergenze che tolgono persino il diritto di respirare e di vivere”, aggiunge Pirozzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

tancredipalmeri : Ma guarda i casi della vita, il Genoa retrocede peraltro senza aver avuto alcun punto per errori arbitrali, e lo fa… - SassuoloUS : #SassuoloMilan si giocherà domenica 22 Maggio alle ore 18. Tutte le informazioni relative alla prevendita dei big… - anteprima24 : ** Terra dei Fuochi, #Sindaco di #Giugliano: 'Domani #Vertice in #Prefettura' ** - AnimaArmata : RT @IlForestaro: 'Non c'è dubbio che l'uomo una volta fosse felice come il cervo della foresta. Dopo innumerevoli anni cova ancora in noi l… - Monica09058845 : @IlvaMenchini Diciamo...che erano gli unici che ancora credevano di lavorare nel nome della giustizia e dell'amore… -