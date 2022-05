Telefoni cellulari: presto whatsapp smetterà di funzionare | Uno dei “condannati” potrebbe essere il tuo (Di lunedì 23 maggio 2022) L’app di messaggistica più amata sta per scomparire dal tuo cellulare? Forse sì, vediamo quali sono i modelli coinvolti nel drammatico taglio del supporto. whatsapp con i suoi miliardi di utenti è la piattaforma di messaggistica più amata del mondo. Sempre attiva per incorporare nuove funzioni, whatsapp ama il cambiamento, ma non tutti sono gradevoli. whatsapp smetterà di funzionare Web SourceE’ purtroppo l’altro lato della medaglia di un aggiornamento costante. Pian piano, modelli di Telefoni molto diffusi e apprezzati, ma ormai privi di alcune caratteristiche tecnologiche necessarie alle nuove funzionalità, vengono abbandonati dal supporto dell’applicazione. La cosa può comportare problemi gravissimi, fino alla totale cessazione del funzionamento. Una prospettiva drammatica per ... Leggi su newstv (Di lunedì 23 maggio 2022) L’app di messaggistica più amata sta per scomparire dal tuo cellulare? Forse sì, vediamo quali sono i modelli coinvolti nel drammatico taglio del supporto.con i suoi miliardi di utenti è la piattaforma di messaggistica più amata del mondo. Sempre attiva per incorporare nuove funzioni,ama il cambiamento, ma non tutti sono gradevoli.diWeb SourceE’ purtroppo l’altro lato della medaglia di un aggiornamento costante. Pian piano, modelli dimolto diffusi e apprezzati, ma ormai privi di alcune caratteristiche tecnologiche necessarie alle nuove funzionalità, vengono abbandonati dal supporto dell’applicazione. La cosa può comportare problemi gravissimi, fino alla totale cessazione del funzionamento. Una prospettiva drammatica per ...

