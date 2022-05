Stellantis - Spagna, spuntano due progetti per accedere ai programmi governativi (Di lunedì 23 maggio 2022) Stellantis si muove in Spagna, presentando due programmi per accedere ai fondi messi a disposizione dal governo nel quadro del piano nazionale di rilancio e resilienza (Perte-Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) sostenuto dal Recovery Fund europeo. Le due iniziative riguardano i siti di Saragozza, Vigo e Madrid e puntano a mobilitare investimenti per un totale di 266 milioni di euro. I due piani. Nello specifico, la prima iniziativa, denominata Proyecto TESIS (Transformación hacia la Electromovilidad y la Sostenibilidad Industrial de Stellantis), è legata ai programmi governativi dedicati alla mobilità elettrica e connessa e interessa la fabbrica di Saragozza, dove saranno investiti 223 milioni di euro anche grazie al coinvolgimento ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 23 maggio 2022)si muove in, presentando dueperai fondi messi a disposizione dal governo nel quadro del piano nazionale di rilancio e resilienza (Perte-Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) sostenuto dal Recovery Fund europeo. Le due iniziative riguardano i siti di Saragozza, Vigo e Madrid e puntano a mobilitare investimenti per un totale di 266 milioni di euro. I due piani. Nello specifico, la prima iniziativa, denominata Proyecto TESIS (Transformación hacia la Electromovilidad y la Sostenibilidad Industrial de), è legata aidedicati alla mobilità elettrica e connessa e interessa la fabbrica di Saragozza, dove saranno investiti 223 milioni di euro anche grazie al coinvolgimento ...

