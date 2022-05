“Spiaggia Inclusiva” | progetti di animazione e assistenza per persone con disabilità a Latina

(Di lunedì 23 maggio 2022)– È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune dil’Avviso di manifestazione di interesse “” rivolto a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che intendono presentare un progetto pilota per attività die serviziallecon. “Si tratta di un primo passo – spiega l’Assessore alla Marina, Adriana Calì – per testare un progetto più grande e più strutturato: quello di assicurare a tutti i cittadini che frequentano il nostro litorale un’accoglienza a tutto campo, possibilmente integrando più servizi”. La manifestazione servirà anche a creare un albo di soggetti accreditati che afferiscono al Terzo Settore con cui l’Amministrazione può colloquiare e ...

RadiOndaBlu : Latina. “Spiaggia Inclusiva” - Lunanotizie : ?? Latina, il bando del Comune per una spiaggia inclusiva ?? Leggi qui - geiger_harald : RT @BrunoGiannarel1: Espressione di civiltà una spiaggia inclusiva ?? - BrunoGiannarel1 : Espressione di civiltà una spiaggia inclusiva ?? -

... con un panorama che abbraccia la nostra meravigliosacon il suo mare cristallino, tutto ...da parte dei disabili è la dimostrazione che San Vito Lo Capo si conferma destinazione...Il sogno è quello di poter un giorno attrezzare una piccolaper bagnanti e surfisti con disabilità. Un'area, dove anche chi convive con la disabilità e una mobilità ridotta possa godere appieno della sua condizione di turista, di bagnante e ... A Latina una “spiaggia inclusiva” con animazione e assistenza per persone con disabilità Comprate dal Comune e consegnate al bar Long Island, per rendere il lago accessibile alle persone con disabilità ...LATINA – Il Comune di Latina vuole una spiaggia inclusiva, dove chiunque, in qualunque condizione fisica, possa avere accesso al mare. per questa ragione è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comu ...