Roland Garros 2022, seconda giornata: debuttano Djokovic e Nadal, al via quattro italiani (Di lunedì 23 maggio 2022) La prima giornata del Roland Garros 2022 si è conclusa nel segno di Alcaraz e Fognini, vittoriosi all'esordio e capaci di staccare il pass per il secondo turno. Il torneo però non si ferma bensì prosegue; andiamo perciò a scoprire cosa ci riserva la seconda giornata. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI Le luci dei riflettori non possono che essere puntate sugli esordi di Novak Djokovic e Rafa Nadal, entrambi sullo Chatrier. Il serbo sfiderà Nishioka, mentre il maiorchino Thompson. Sulla carta due vittorie scontate per 3 set a 0, ma resta pur sempre il primo match di entrambi nel torneo che può dunque nascondere svariate insidie. Se il numero uno al mondo arriva da una bella vittoria a Roma, preceduta da una super battaglia a Madrid ...

