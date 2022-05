Rissa tra tifosi in Spezia-Napoli | De Siervo | “Prenderemo provvedimenti”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Luigi De, Amministratore Delegato della Lega Serie A, è intervenuto nel corso della trasmissione “La politica nel pallone” in onda su Rai Gr Parlamento, per commentare la stagione di Serie A appena conclusa, soffermandosi su diversi temi. Nel corso dell’intervista Deha tenuto a precisare la sua disapprovazione su quanto accaduto sugli spalti allo stadio Picco di Lanel corso di, commentando così l’accaduto: “Quanto successo è vergognoso. La tecnologia ci consentirà di individuare i farabutti che si sono resi protagonisti di un pessimo spot per la Serie A”.vsInfatti, a finire sulle copertine sono stati gli episodi accaduti all’undicesimo del primo tempo: in Curva Piscina, occupata per ...

Advertising

palermo24h : Taormina, rissa in centro nel weekend tra calci e pugni il video - fabryforzainter : @milanoneroblu10 Una rissa tra topi di fogna - SantinoBorrelli : @matteuccio97 Rissa tra di loro in campo, medaglia rubata al loro allenatore…unici ?? - sissiisissi2 : Locri, violenta rissa tra giovani finisce con due accoltellati davanti al Municipio - palermo24h : Rissa tra giovani a Taormina, allarme del sindaco Bolognari Fatto preoccupante -

Lo afferma il sindaco della Perla dello Ionio, Mario Bolognari, sullagiovani avvenuta nella notte in pieno centro vicino a un noto ritrovo della città. Lo scontro è stato ripreso con uno ...a Taormina: le parole del sindaco Mario Bolognari sullagiovani avvenuta nella notte in pieno centro vicino a un noto ritrovo della citta ' Un grave grave episodio delinquenziale e' accaduto in via Umberto a Taormina, un fatto che giustamente sta ...1 minuto per la letturaLOCRI (REGGIO CALABRIA) – Una violenta lite si è consumata oggi intorno alle 13,50 davanti al palazzo municipale di Locri. La vicenda, secondo una prima ricostruzione, avrebbe c ...Una utente di Fb riprende con il suo telefonino quanto accaduto all’esterno di un locale nella notte tra sabato e domenica, Bolognari: «È un fatto preoccupante». E lancia un appello ai gestori dei loc ...