Referendum sulla giustizia | ecco chi vince E sul quorum

I cinque Referendum sulla giustizia si avvicinano a grandi passi. L'appuntamento è fissato per domenica 12 giugno e il tema è di quelli caldissimi: la riforma della giustizia. Ma cosa voteranno gli italiani? Il sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il Tg7 di lunedì 23 non sembra lasciar adito a dubbi. Ma andiamo con ordine. Sul tema della separazione delle carriere favorevoli il 71%, contrari il 29%. Sui Consigli giudiziari 66% favorevoli e 34% contrari, sulla riforma delle elezioni del Csm 59% sì e 41% no. Discorso diverso per gli ultimi due Referendum in cui vinceranno i no. sulla limitazione della custodia cautelare 46% sì e 54% no, sull'abolizione della legge Severino 42% favorevoli e 58% contrari.

