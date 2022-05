Non è l’Arena, Patrizia D’Addario in lacrime: “Il lettone di Putin e gli incontri a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi? Mi porterò la verità con me nella tomba” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Pensavo che il mio silenzio facesse finire il fango da parte di testate giornalistiche e di persone che mi fanno vivere delle situazioni brutte. Invece mi hanno messa in croce per tredici anni e continuano a farlo”. È una Patrizia D’Addario sconvolta e molto provata quella che ieri sera ha accettato l’invito di Massimo Giletti per parlare del rapporto tra “sesso e potere” e per chiarire una volta per tutte cos’accadde durante gli incontri con l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La D’Addario è un fiume in piena a torna a parlare delle “cene eleganti”, delle notti a Palazzo Grazioli e ancora del “lettone di Putin”, dell’etichetta di escort (“ma non lo sono mai stata, il mio ex mi costringeva a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Pensavo che il mio silenzio facesse finire il fango da parte di testate giornalistiche e di persone che mi fanno vivere delle situazioni brutte. Invece mi hanno messa in croce per tredici anni e continuano a farlo”. È unasconvolta e molto provata quella che ieri sera ha accettato l’invito di Massimo Giletti per parlare del rapporto tra “sesso e potere” e per chiarire una volta per tutte cos’accadde durante glicon l’allora Presidente del Consiglio. Laè un fiume in piena a torna a parlare delle “cene eleganti”, delle notti ae ancora del “di”, dell’etichetta di escort (“ma non lo sono mai stata, il mio ex mi costringeva a ...

