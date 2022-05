“Nessuno in torre di controllo”: sbigottito il comandante del volo (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ rimasto fermo sulla pista per circa 30 minuti, con i passeggeri a bordo, l’aereo della Dat (Danish Air Transport) delle 6,10 Lampedusa-Palermo, in attesa dell’ok al decollo. Peccato però che alla torre di controllo dell'aeroporto non vi sarebbe... Leggi su europa.today (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ rimasto fermo sulla pista per circa 30 minuti, con i passeggeri a bordo, l’aereo della Dat (Danish Air Transport) delle 6,10 Lampedusa-Palermo, in attesa dell’ok al decollo. Peccato però che alladidell'aeroporto non vi sarebbe...

