Napoli | il presidente De Laurentiis esulta per il terzo posto I tifosi rosicano

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Meglio essere felici o contenti? Meglio essere contenti perché la contentezza può durare tutta la vita mentre la felicità si sa come va a finire” diceva Pulcinella-Massimo Troisi nel film Il viaggio di Capitan Fracassa. Qualche settimana fa, quando ormai il, dopo i passi falsi con Fiorentina, Roma ed Empoli, si era tirato fuori dalla lotta scudetto, ho sostenuto su queste pagine che “chi si accontenta, non vince mai”. Mi fa rosicare, a me come a tantiazzurri, il gaudio delche nel complimentarsi con il Milan per la vittoria del campionato, non manca l’occasione per autocelebrarsi perché “chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions”. La supercazzola prematurata al riguardo è un trattato scientifico. Perché questa era ...