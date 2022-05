Multe non vaccinati, errori clamorosi: boom di ricorsi (Di lunedì 23 maggio 2022) Diversi problemi stanno emergendo con le Multe per i non vaccinati. Tante sono state le lettere inviata dall’Agenzia delle Entrate per errore. Molti i ricorsi già accettati: ecco che cosa sta succedendo. I cittadini di età pari o superiore a 50 anni che vivono nel nostro paese potevano essere multate di 100 euro se non si fossero sottoposti alle dosi di vaccino anti-Covid. È stata questa una delle ultime serie di norme del governo italiano in merito al virus che ha dilagato nella nazione negli ultimi due anni. Ma adesso c’è una novità che sta allarmando i cittadini. fonte foto: AdobeStockIl decreto del governo approvato lo scorso 5 gennaio aveva annunciato che tutti gli over 50 dovevano avere il super green pass, che dimostri la vaccinazione o di essere guarito dal Covid, per entrare nel proprio posto di lavoro. ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 maggio 2022) Diversi problemi stanno emergendo con leper i non. Tante sono state le lettere inviata dall’Agenzia delle Entrate per errore. Molti igià accettati: ecco che cosa sta succedendo. I cittadini di età pari o superiore a 50 anni che vivono nel nostro paese potevano essere multate di 100 euro se non si fossero sottoposti alle dosi di vaccino anti-Covid. È stata questa una delle ultime serie di norme del governo italiano in merito al virus che ha dilagato nella nazione negli ultimi due anni. Ma adesso c’è una novità che sta allarmando i cittadini. fonte foto: AdobeStockIl decreto del governo approvato lo scorso 5 gennaio aveva annunciato che tutti gli over 50 dovevano avere il super green pass, che dimostri la vaccinazione o di essere guarito dal Covid, per entrare nel proprio posto di lavoro. ...

