Milan: per Pioli un tatuaggio per celebrare lo scudetto FOTO (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha reso indelebile l'impresa della sua squadra e poche ore dopo aver conquistato il tricolore è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano, allenatore del, ha reso indelebile l'impresa della sua squadra e poche ore dopo aver conquistato il tricolore è...

Advertising

ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - AntoVitiello : Domani, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 18 circa è previsto un saluto della squadra Campione d’Italia ai prop… - acmilan : ??? Frederic Massara:” Questo traguardo sugella una stagione memorabile. Complimenti al Mister, allo staff e ai calc… - MatteoBandit2 : Mi girano le palle per lo scudetto del Milan (non da oggi, era già certo un mese fa), ma a chi rompe i coglioni per… - dianaterza : RT @dianaterza: Idrissa Gana Gueye centrocampista del Paris SaintGermain ha detto no al giorno di solidarietà Lgbt non è sceso in campo per… -