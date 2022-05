Mbappé: al - Khelaifi, 'da lui nessuna richiesta particolare' (Di lunedì 23 maggio 2022) "Lui non ha mai fatto richieste particolari. Abbiamo semplicemente trattenuto il miglior giocatore del mondo nel nostro campionato. Abbiamo costruito qualcosa di molto forte con Kylian Mbappé e la sua ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Lui non ha mai fatto richieste particolari. Abbiamo semplicemente trattenuto il miglior giocatore del mondo nel nostro campionato. Abbiamo costruito qualcosa di molto forte con Kyliane la sua ...

