Mara Venier scoppia a piangere in studio: le parole di Mika che la fanno crollare (Di lunedì 23 maggio 2022) Standing ovation per Mara Venier. Lei, unica e insostituibile regina della tv, fa il pieno di applausi. Veri, spontanei. Il pubblico adora il suo modo di condurre una trasmissione così importante come Domenica In. Mara super tutti: da anni è al timone di quel programma: si tratta della quattordicesima edizione. Persino Mika, reduce dall'Eurovision, durante la puntata in corso, ricalca la forza della conduttrice. «Sono sincero Mara, quando ci sei tu è un'altra cosa» dice il cantante. Zia Mara scoppia in lacrime. «E' come lo fai, quando ci sei tu è un'altra cosa, dai energia» continua. «Sono felice di essere con te e ci sarò ad ottobre in studio». A quel punto scoppia l'applauso: pubblico in delirio.

