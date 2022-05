“L’ha fatto per soldi”: ex del Gf Vip 6 smascherato senza pietà (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno degli ex concorrenti del Gf Vip 6 è stato attaccato pesantemente dal parte del pubblico. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è successo. Lui è l’ex gieffino che nella casa del Grande Fratello Vip 6 aveva intrapreso una storia d’amore con uno dei volti femminili del reality show di Canale Cinque. Gf-Vip-Altranotizia-(Fonte: Google)Sul protagonista del Gf Vip 6, nelle scorse ore, è piovuta una valanga di critiche, seguite alla fine del filrt nato tra le mura della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa sta accadendo. Gf Vip 6, valanga di critiche per l’ex concorrente Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip tra due dei Vip concorrenti in gara è nato un filrt molto particolare. Si tratta del rapporto tra il Dj ed organizzatore di eventi che aveva già partecipato al Grande Fratello 11 e la ex star di Non è La Rai. Come i più appassionati alle vicende amorose ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno degli ex concorrenti del Gf Vip 6 è stato attaccato pesantemente dal parte del pubblico. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è successo. Lui è l’ex gieffino che nella casa del Grande Fratello Vip 6 aveva intrapreso una storia d’amore con uno dei volti femminili del reality show di Canale Cinque. Gf-Vip-Altranotizia-(Fonte: Google)Sul protagonista del Gf Vip 6, nelle scorse ore, è piovuta una valanga di critiche, seguite alla fine del filrt nato tra le mura della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa sta accadendo. Gf Vip 6, valanga di critiche per l’ex concorrente Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip tra due dei Vip concorrenti in gara è nato un filrt molto particolare. Si tratta del rapporto tra il Dj ed organizzatore di eventi che aveva già partecipato al Grande Fratello 11 e la ex star di Non è La Rai. Come i più appassionati alle vicende amorose ...

