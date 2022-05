Lady Onorato e la disinformazione sui vaccini

Leggi su butac

(Di lunedì 23 maggio 2022) Francesca Donato,, sulla sua bacheca Twitter ha pubblicato questo post: Per chi avesse problemi a leggerne il testo, lo riportiamo: Nel Regno Unito il governo PROMUOVE le richieste di risarcimento dei danni daCovid19: https://gov.uk/vaccine-damage-payment… Nel nostro si continua a fingere che il problema non esista. Al testo è allegata un’immagine che dice, in inglese: Have you noticed your health declining since receiving the Covid-19 injection? If you weren’t made fully aware of the health risks from the Covid 19-vaccines, you are entitled to compensation of £120,000 Mia moglie è inglese, il medico di BUTAC lavora a Londra da prima della pandemia, nessuno di loro ha mai visto questa campagna, e quest’immagine non esiste sui siti del Ministero della Salute britannico, non esiste in sedi ufficiali. Siamo di ...