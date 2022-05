La rivincità della realtà (Di lunedì 23 maggio 2022) In fuga dall’astrattismo, alla ricerca di un’immagine autentica e universale. È tempo di una rilettura dei pittori che, alla metà del Novecento, hanno fatto una scelta ancorata al vero. E che oggi, in una mostra, confermano tutta la loro sostanza. Nel 1951 a Palazzo Reale di Milano aprì la mostra di Caravaggio curata da Roberto Longhi, da cui inizia la moderna fortuna del pittore. E Longhi inventò I pittori della realtà. Tra 1945 e 1951 si affermò il cinema neorealista, a partire da un film come Roma città aperta di Roberto Rossellini, (1945). I film più importanti di questo movimento sono Paisà dello stesso Rossellini (1946), La terra trema di Luchino Visconti (1948) e poi, di Vittorio De Sica Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1950) e Umberto D. (1951). Furono pellicole popolari e di successo. Sono coincidenze o aria dei ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) In fuga dall’astrattismo, alla ricerca di un’immagine autentica e universale. È tempo di una rilettura dei pittori che, alla metà del Novecento, hanno fatto una scelta ancorata al vero. E che oggi, in una mostra, confermano tutta la loro sostanza. Nel 1951 a Palazzo Reale di Milano aprì la mostra di Caravaggio curata da Roberto Longhi, da cui inizia la moderna fortuna del pittore. E Longhi inventò I pittori. Tra 1945 e 1951 si affermò il cinema neorealista, a partire da un film come Roma città aperta di Roberto Rossellini, (1945). I film più importanti di questo movimento sono Paisà dello stesso Rossellini (1946), La terra trema di Luchino Visconti (1948) e poi, di Vittorio De Sica Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1950) e Umberto D. (1951). Furono pellicole popolari e di successo. Sono coincidenze o aria dei ...

