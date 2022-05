Imprese, via al Bonus Export Digitale: finanziamenti per 30 milioni di euro (Di lunedì 23 maggio 2022) Al via la misura Bonus Export Digitale promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Agenzia ICE che si avvale del supporto tecnico di Invitalia per la sua attuazione. Per questa misura sono stati stanziati 30 milioni di Euro. Il contributo è rivolto al rimborso delle spese sostenute dalle microImprese per dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali per l’internazionalizzazione della propria impresa, da acquisire dai fornitori che risultino iscritti nell’elenco delle società abilitate.Il contributo è riservato alle MicroImprese manifatturiere italiane con un numero di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato – o totale di bilancio annuo – non superiore a 2 milioni di euro. Gli importi erogabili a Imprese reti e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Al via la misura Bonuspromossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Agenzia ICE che si avvale del supporto tecnico di Invitalia per la sua attuazione. Per questa misura sono stati stanziati 30di Euro. Il contributo è rivolto al rimborso delle spese sostenute dalle microper dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali per l’internazionalizzazione della propria impresa, da acquisire dai fornitori che risultino iscritti nell’elenco delle società abilitate.Il contributo è riservato alle Micromanifatturiere italiane con un numero di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato – o totale di bilancio annuo – non superiore a 2di euro. Gli importi erogabili areti e ...

