“Il fiore più bello…” Colpita da un malore Irene non ce l’ha fatta | si è spenta a 21 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022)Montruccoli morta a 21dopo. Succede ad Arceto in provincia di Reggio Emilia. A quanto si apprende venerdì sera aveva accusato un insistente mal di testa. Dopo poco aveva perso conoscenza e immediatamente trasportata in gravi condizioni a bordo dell’elisoccorso all’ospedale di Parma, dove è rimasta in stato di coma per due giorni. Purtroppo oggi è deceduta. La notizia si è diffusa in poco tempo in tutto il paese. Tra i primi ad inviare un messaggio di cordoglio, il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti. “Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia Montruccoli – dice – è una tragedia che addolora tutta la comunità”. La sorella maggiore Ilaria, nota a Scandiano per l’attività di sorveglianza e soccorso in piscina, ha scritto: “Eri e sarai sempre la più bella, la più intelligente, la più buona e la più forte tra noi ...