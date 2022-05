CMTmotor: ”Primo network in Europa per la compravendita di moto e scooter tra privati, vantaggi per chi vende e chi compra” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Con oltre 50 centri dislocati in tutta Italia e migliaia di moto vendute all’anno, l’azienda si pone come intermediario abbattendo i costi e moltiplicando i servizi “CMTmotor è la prima realtà di intermediazione nella compravendita tra privati riferita al settore delle due ruote, un circuito completamente nuovo che avvantaggia sia il venditore che l’acquirente”, introduce Marco Agostoni, Direttore Commerciale dell’azienda. “Rappresentiamo il network n.1 in Europa a sevizio dei privati con oltre cinquanta centri dislocati su tutto il territorio nazionale ed un importante progetto di espansione che prevede l’apertura di nuovi centri anche in Europa. Stiamo assistendo ad una crescita ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Con oltre 50 centri dislocati in tutta Italia e migliaia divendute all’anno, l’azienda si pone come intermediario abbattendo i costi e moltiplicando i servizi “è la prima realtà di intermediazione nellatrariferita al settore delle due ruote, un circuito completamente nuovo che ava sia il venditore che l’acquirente”, introduce Marco Agostoni, Direttore Commerciale dell’azienda. “Rappresentiamo iln.1 ina sevizio deicon oltre cinquanta centri dislocati su tutto il territorio nazionale ed un importante progetto di espansione che prevede l’apertura di nuovi centri anche in. Stiamo assistendo ad una crescita ...

