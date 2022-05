Ciclismo, Venchiarutti operato ad Ancona: migliorano le sue condizioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Da Ancona arrivano notizie rassicuranti. Nicola Venchiarutti, l’atleta 23enne friulano rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un tragico incidente al termine del Gp Santa Rita di Castelfidardo che è costato la vita al direttore sportivo della Viris Vigevano, Stefano Martolini, è stato sottoposto ad un intervento di decompressione midollare e di saldatura della vertebra polifratturata dall’equipe medica guidata dal dottor Roberto Trignani, esperto in Neurochirurgia, e l’operazione è andata a buon fine. Venchiarutti, raggiunto dai genitori, rimane tutt’ora sotto osservazione per monitorarne lo stato di salute complessivo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Daarrivano notizie rassicuranti. Nicola, l’atleta 23enne friulano rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un tragico incidente al termine del Gp Santa Rita di Castelfidardo che è costato la vita al direttore sportivo della Viris Vigevano, Stefano Martolini, è stato sottoposto ad un intervento di decompressione midollare e di saldatura della vertebra polifratturata dall’equipe medica guidata dal dottor Roberto Trignani, esperto in Neurochirurgia, e l’operazione è andata a buon fine., raggiunto dai genitori, rimane tutt’ora sotto osservazione per monitorarne lo stato di salute complessivo. SportFace.

