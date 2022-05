Chiellini e il futuro: "L'estero mi affascina, spostare la famiglia è difficile" (Di lunedì 23 maggio 2022) Giorgio Chiellini a cuore aperto in una diretta Instagram organizzata dall'Istituto statale di istruzione superiore 'Niccolini Palli' di Livorno. Il difensore, che ha appena chiuso l'avventura da ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 maggio 2022) Giorgioa cuore aperto in una diretta Instagram organizzata dall'Istituto statale di istruzione superiore 'Niccolini Palli' di Livorno. Il difensore, che ha appena chiuso l'avventura da ...

Advertising

Asabob20 : È stato un privilegio Giorgio giocare con te, uno dei migliori giocatori e una grande persona. Mi hai aiutato a div… - sportli26181512 : #Chiellini e il futuro: “L'estero mi affascina, spostare la famiglia è difficile”: Il capitano della Juve ha partec… - MondoBN : JUVE, Chiellini: “Il saluto dello S - Tiarossi2 : RT @SCUtweet: #Chiellini ?? A Torino si sta bene, ma il mare di Livorno manca. Ho fatto l'Uni triennale in 4 anni e la magistrale in più..… - ZonaBianconeri : RT @SCUtweet: #Chiellini ?? A Torino si sta bene, ma il mare di Livorno manca. Ho fatto l'Uni triennale in 4 anni e la magistrale in più..… -