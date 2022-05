Barcellona | permanenza più probabile per Sergi Roberto

Advertising

TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, si allontana de Jong: possibile permanenza al Barcellona #Juventus #Juve #Allegri… -

Proprio ieri, il patron azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difensore senegalese, a cui ha passato la patata bollente in merito alla suaal Napoli, facendo leva sul suo senso ...Adesso la squadra è in posizione numero 16 con 36 punti, tuttavia lain Serie A è ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI VIDEO " De Laurentiis su Koulibaly -e ...Pedraza e Moi Gomez lanciano il Sottomarino giallo in Europa firmando il 2-0 sui blaugrana. De Paul e Correa consegnano vittoria e terzo posto finale ai colchoneros. Il Granada fa harakiri e accompagn ...Il prossimo calciomercato può essere rappresentato dal clamoroso passaggio di Lewandowski al rivoluzionario Barcellona di Xavi ...