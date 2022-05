Australia, ecco la nuova frontiera: l'export marchigiano in volo. Ecco i settori forti (Di lunedì 23 maggio 2022) ANCONA - Nel 2021, in piena pandemia ma ancora lontani dalla guerra tra Russia e Ucraina, le esportazioni delle Marche verso i mercati di Australia, Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailandia e ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 23 maggio 2022) ANCONA - Nel 2021, in piena pandemia ma ancora lontani dalla guerra tra Russia e Ucraina, le esportazioni delle Marche verso i mercati di, Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailandia e ...

Advertising

19930327y : Opera,la chiave,pAgina cielo sereno,aperto,finestra Stati Uniti Australia-australiano Brasile-brasiliano Marocco-ma… - vale_ria_ : RT @AleksL74: I casi di vaiolo delle scimmie sono stati riscontrati in: UK, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Svezia, Italia, Canada, US… - FabrizioMauri4 : RT @AleksL74: I casi di vaiolo delle scimmie sono stati riscontrati in: UK, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Svezia, Italia, Canada, US… - Efisio31251859 : RT @AleksL74: I casi di vaiolo delle scimmie sono stati riscontrati in: UK, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Svezia, Italia, Canada, US… - meteoredit : Tempeste geomagnetiche, si intensifica il 25° ciclo solare: ecco cosa sta succedendo! ?? L'articolo di Christian Ga… -