Austin convoca il Gruppo di supporto all’Ucraina | che intanto cresce

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 maggio 2022) Si riunisce per la seconda volta ilconsultivo di, l’iniziativa internazionale a livello di ministri della Difesa lanciata un mese a fa a Ramstein, in Germania, dal segretario della Difesa americano, Lloyd. All’incontro si è unito anche il ministro della Difesa dell’Ucraina Oleksiy Reznikov. A prendere parte al vertice oltre quaranta Paesi, con qualche aggiunta in più rispetto al precedente di aprile: Austria, Bosnia-Erzegovina, Colombia, Irlanda e Kossovo si sono infatti aggiunti al. Per l’Italia, all’incontro in video conferenza ha partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. La prossima riunione delè stata fissata dal vivo a Bruxelles il prossimo 15 giugno. È in gioco la sicurezza europea e internazionale “Tutti capiscono ...