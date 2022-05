(Di lunedì 23 maggio 2022) Calciomercato Napoli, sono tante le voci su Kalidou, per il difensore senegalese si è parlato anche dintus. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un interessamento dei bianconeri per il difensore del Napoli, anche perché larischia di perdere De Ligt ed ha già salutato Chiellini che ha terminato la carriera.è uno degli uomini mercato del Napoli, ma De Laurentiis ha escluso il Barcellona dcorsa al difensore, anche se condo Sky ci sono interessi reali perda parte dei club europei. La destinazione dinon sarà la, almeno questo è quanto scrive Raffalesu twitter: “il Comandanteha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà ...

Advertising

NapoliAddict : Koulibaly alla Juventus? Auriemma rivela: “L’ha comunicato al suo agente” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - gilnar76 : Koulibaly alla Juventus? Auriemma rivela: “L’ha comunicato al suo agente” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Auriemma: 'Koulibaly non va alla Juve, è una certezza. Vi spiego' #Juventus #Koulibaly #napoli #raffaeleauriemma #ForzaN… - napolipiucom : Auriemma: 'Koulibaly non va alla Juve, è una certezza. Vi spiego' #Juventus #Koulibaly #napoli #raffaeleauriemma… - JuventusUn : #Auriemma sicuro: 'La #Juventus vuole un giocatore del #Napoli. E sarebbe un colpaccio' ECCO LA VERITÀ ??? -

... l'opinione diÈ l'analisi del giornalista di Tuttosport Raffaele, intervenuto a ... con il Napoli che non lo porterà a scadenza e con Ancelotti che vuole anche Lozano e...... la richiesta di De Laurentiis Il prezzo richiesto da De Laurentiis per lasciar partire... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Zielinski vuole andare via: non si ...La destinazione di Koulibaly non sarà la Juve, almeno questo è quanto scrive Raffale Auriemma su twitter: “il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per ...Raffaele Auriemma, tramite i social, ha parlato della notizia che riguarda l'interessamento della Juventus per Koulibaly.