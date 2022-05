Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 22 maggio 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 22 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Solo per passione – Letizia Battaglia ha totalizzato 2989 spettatori (17.81% di share); su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! Pure di sera si è portata a casa 1900 spettatori (share 11.67%). Su Italia1 il film Batman Begins ha ottenuto 980 spettatori (6.22%); su Rai2 la partita di volley maschile di Champions League Trento-Kozle ha avuto 608 spettatori (3.37%), mentre su Rai3 la puntata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2136 spettatori (11.57%) nella puntata vera e propria e 1233 (8.48%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 23 maggio 2022)TV: idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Solo per passione – Letizia Battaglia ha totalizzato 2989 spettatori (17.81% di share); su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! Pure di sera si è portata a casa 1900 spettatori (share 11.67%). Su Italia1 il film Batman Begins ha ottenuto 980 spettatori (6.22%); su Rai2 la partita di volley maschile di Champions League Trento-Kozle ha avuto 608 spettatori (3.37%), mentre su Rai3 la puntata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2136 spettatori (11.57%) nella puntata vera e propria e 1233 (8.48%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il ...

